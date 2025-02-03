🚘 Finance.ua дарит 10 сертификатов номиналом 1000 грн на ГОРЮЧЕЕ Сегодня 16:12 — Страхование

🚘 Finance.ua дарит 10 сертификатов номиналом 1000 грн на ГОРЮЧЕЕ

Finance.ua на этот раз решили выбрать 10 подписчиков и подарить им сертификаты от WOG на горючее номиналом по 1000 гривен.

1 победитель = 1 сертификат

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажмите кнопку «Участвовать» под закрепленным постом в канале.

💡Результаты розыгрыша будут опубликованы 06.02. Официальные условия по ссылке.

Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.

Участвуйте, ведь горючее никогда не бывает лишним 🫰

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