🚘 Finance.ua дарит 10 сертификатов номиналом 1000 грн на ГОРЮЧЕЕ
Finance.ua на этот раз решили выбрать 10 подписчиков и подарить им сертификаты от WOG на горючее номиналом по 1000 гривен.
1 победитель = 1 сертификат
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
2. Нажмите кнопку «Участвовать» под закрепленным постом в канале.
💡Результаты розыгрыша будут опубликованы 06.02. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
Участвуйте, ведь горючее никогда не бывает лишним 🫰
👉 УЧАСТВОВАТЬ 👈
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