Fin Blogger Award собирает самых известных инвесторов страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Fin Blogger Award собирает самых известных инвесторов страны

Личные финансы
27
Fin Blogger Award собирает самых известных инвесторов страны
Fin Blogger Award собирает самых известных инвесторов страны
«Минфин» и «Биржевой университет» приглашают всех, кто интересуется инвестициями, на церемонию награждения Fin Blogger Award, которая состоится 2 июня в Киеве на территории Unit. City (Дорогожицкая, 3).
Это первая в Украине профессиональная премия для блоггеров, развивающих культуру инвестирования в стране. В этом году участие в борьбе за звание лучшего принимают участие 33 финансовых эксперта в 6 номинациях.
В программе мероприятия запланированы выступления спикеров-гостей и панельная дискуссия с победителями в конце. Финансовые эксперты и лидеры мнений поделятся опытом инвестирования и расскажут:
  • как им удалось заработать на ценных бумагах в 2022 году;
  • какие тренды доминируют на фондовом рынке в 2023 году;
  • как инвестировать в кризис и без стабильного дохода;
  • какой инструмент для инвестирования сейчас выбрать.
Это будут Мирослав Король, Павел Бойко, Юлия Баткалова, Ксения Губанова, Дмитрий Карпиловский, Михаил Пацан, Павел Корева, Филипп Олейник и другие.
Во время мероприятия официально объявят победителей Fin Blogger Award 2023 в следующих номинациях: «Лучший YouTube-канал», «Лучший экспертный инстаблог», «Лучший Telegram-канал об инвестициях», «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер», «Развитие финансовой грамотности детей Будущий лидер финансового блогинга».
Изюминкой вечера станет выступление Евгения Хмары — известнейшего пианиста-виртуоза Украины. По завершению всех ждет нетворкинг, новые знакомства, а также фуршет. Такие меры дают невероятный заряд энергии, новых идей и инициатив.
Кто угодно может попасть на торжественную церемонию награждения победителей и познакомиться с лидерами мнений в нише финансов лично.
Стоимость билета на церемонию награждения — 500 грн. Все деньги пойдут на социальный проект по развитию финансового образования детей — летний лагерь финансовой грамотности. Скидка 15% по промокоду: Finance15.

Купить билет на грандиозное событие можно тут

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.