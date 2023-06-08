Fin Blogger Award: наградили инвестора-наставника с самым большим количеством учеников — Finance.ua
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Fin Blogger Award: наградили инвестора-наставника с самым большим количеством учеников

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Fin Blogger Award: наградили инвестора-наставника с самым большим количеством учеников
Fin Blogger Award: наградили инвестора-наставника с самым большим количеством учеников
Недавно в столичном Unit. City состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award. Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
Во время церемонии была вручена и награда в специальной внеконкурсной номинации «Инвестор-наставник с самым большим количеством учеников».
Инвестор-наставник — это человек, основная цель которого состоит в предоставлении финансовой поддержки и стратегического руководства, чтобы помочь инвестору добиться успеха.
Чем полезен инвестор-наставник:
  • советы по стратегии: инвестор-наставник может помочь определить оптимальную инвестиционную стратегию для достижения ваших финансовых целей. Может проконсультировать вас по вопросу распределения активов, выбора конкретных акций или других финансовых инструментов, по рискам и потенциальным доходам;
  • знание рынка и экспертиза: инвестор-наставник, располагающий опытом и экспертизой на фондовом рынке, может предоставить вам ценные рекомендации по конкретным компаниям или секторам, которые могут быть перспективными для инвестиций. Они могут анализировать тенденции, проводить фундаментальный анализ компаний и помогать вам понять динамику рынка;
  • контроль рисков: кроме того инвестор-наставник может выступать как контрольный механизм для инвестиционных решений. Специалисты будут напоминать начинающим инвесторам о важных аспектах управления рисками, помогут распознать возможные ловушки и предупредят о возможных опасностях на рынке. Это может помочь снизить потери и обеспечить более эффективное управление инвестиционным портфелем.
Победителем в этой номинации стала Умида Самоенко — инвестор, вложившая более $200 тыс. в зарубежный фондовый рынок, и дополнительно в недвижимость, автомобильный рынок и криптовалюту. Она учредила первую онлайн-школу по инвестициям в Украину FinUp.
«За три года мы научили 5 тысяч украинцев и действительно гордимся этим результатом. Если говорить о „фишках“, которые мы применяем в нашей школе — это обучение на простом и понятном языке, наставничество для каждого ученика, нетворкинг в чатах, экспертные спикеры и результативность курсов», — отметила Самоенко.
Куда вложить $100? Совет от Самоенко. В одном из своих недавних видео Умида Самоенко рассказала, куда лучше вложить сотню долларов.
«Сегодня есть сотни вариантов, куда вкладывать свои средства. Но если вы действительно хотите не терять деньги, а приумножать их даже во время кризиса, я рекомендую выбирать из крупнейших компаний мира, которые точно переживут кризис и будут развиваться, масштабироваться и приносить своим инвесторам доходы. Я считаю инвестиции в ценные бумаги самым прибыльным и стабильным инструментом, если вы умеете анализировать акции», — советует инвестор.
По материалам:
Finance.ua
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