Fin Blogger Award 2025 ㅡ национальная премия для лидеров инвестблогинга — Finance.ua

Fin Blogger Award 2025 ㅡ национальная премия для лидеров инвестблогинга Сегодня 10:10

Fin Blogger Award 2025 ㅡ национальная премия для лидеров инвестблогинга

Fin Blogger Award 2025 — это уникальная возможность для финансовых блогеров, инвесторов и инфлюенсеров заявить о себе на национальном уровне. Премия, инициированная «Биржевым университетом» совместно с медиа «Минфин», уже в третий раз собирает активных создателей финансового контента, чтобы отметить их вклад в развитие культуры финансовой грамотности в Украине.

Ищем тех, кто формирует финансовую грамотность в Украине

В этом году организаторы стремятся не просто отметить популярность, но и поддержать тех, кто действительно формирует сознательное отношение украинцев к инвестированию, учит сохранять и приумножать капитал и мотивировать на достижение финансовой свободы.

Приглашаем приобщиться к премии финансовых инфлюенсеров, инвесторов, блогеров и создателей контента, которые:

популяризируют финансовую грамотность в Украине,

помогают другим сохранять, инвестировать и приумножать капитал,

искренне делятся своим опытом и вдохновляют финансовую свободу.

Участие могут принять авторы блогов и каналов, у которых не менее 2000 подписчиков и которые освещают финансово-инвестиционную тематику с креативным подходом. По условиям конкурса каждый участник может подать заявку только в одну номинацию.

Прием заявок на участие в премии продлится до 5 июня включительно. Заявку на участие можно подать по ссылке

Номинации Fin Blogger Award 2025

В рамках Fin Blogger Award предусмотрены как основные, так и специальные номинации. Среди основных — лучшие финансовые YouTube-каналы, Instagram-блоги и Telegram-каналы, а также проекты, ориентированные на женскую аудиторию, семьи и менторы, обучающие инвестированию. Отдельно будет отмечена медиаперсона года в инвестсфере.

Особое внимание организаторы уделили и специальным номинациям, призванным отметить мультиинвесторов, новаторов портфельного инвестирования, авторов вирусного контента, а также новые лица инвестблогинга. В номинации «Будущий голос финансового блогинга» победитель может получить инвестиционный портфель акций на сумму $2000.

Важно! Участник может принять участие одновременно в одной основной и одной внеконкурсной номинации. Для этого он должен подать две заявки в одной форме — одну на основную номинацию, другую — на внеконкурсную.

Определение победителей

Оценка участников будет проходить в два этапа. В основных номинациях победителей будут определять путем открытого онлайн-голосования на сайте конкурса, которое продлится до 23 июня включительно. Победителей специальных номинаций будет выбирать независимое жюри на основе таких критериев как качество и привлечение аудитории, оригинальность тем, актуальность контента и наличие образовательных продуктов.

Церемония награждения Fin Blogger Award 2025 состоится 26 июня в 18.00 в Киеве. Организаторы обещают атмосферу вдохновения, нетворкинга и признания для тех, кто каждый день помогает украинцам становиться финансово грамотными в своих инвестиционных решениях.

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