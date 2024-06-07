Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов — Finance.ua
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Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов

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Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов
Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов
12 июня в Киеве состоится Fin Blogger Award — главная премия года для блоггеров финансовой и инвестиционной сфер, организованная «Биржевым университетом» и «Минфином». Цель этого мероприятия и зачем к нему приобщаться, рассмотрим ниже в статье.

Почему важно поддерживать украиноязычный контент?

Поддержка украиноязычного контента — это не только вопрос национальной идентичности, но и экономическое развитие. Ранее контент о финансах был редкостью, но теперь украинцы имеют возможность узнавать тенденции и тренды инвестирования не только на английском, но и на родном языке. Это способствует росту финансовой осведомленности среди граждан, что в свою очередь укрепляет экономику страны. Более того, инфлюэнсеры не только делятся своим опытом, но и вдохновляют своих подписчиков достигать финансовой независимости и реализовывать цели. Поэтому, поддерживая украиноязычных блоггеров, мы инвестируем в будущее Украины, помогая формировать финансово грамотное общество.
Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов

Преимущества участия в премии награждения

Fin Blogger Award основана не только для того, чтобы награждать лучших инфлюэнсеров и блоггеров. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы каждый мог приобщиться к сообществу современных украинских финблогеров, поделиться своими знаниями и навыками ведения каналов и блогов и познакомиться с тенденциями финансового и инвестиционного секторов.
Каждый желающий может лично встретиться с известными финансовыми экспертами, поближе познакомиться с их работой и найти поддержку и мотивацию на реализацию собственных идей.
Кроме того, на мероприятии можно обсудить актуальные финансовые вопросы, получить советы и обменяться мнениями как с номинантами, так и с участниками.
Fin Blogger Award 2024: выберите лучшего блоггера и блоггершу среди блоггеров-инвесторов
Отдельно хотим отметить то, что покупая билет всего за 500 гривен, вы вносите свой вклад в развитие финансового образования детей, ведь все средства пойдут на социальный проект по развитию финансового образования детей, а именно летний лагерь финансовой грамотности.
Сейчас на сайте идет голосование, и каждый желающий может принять участие в определении победителей. Голосование закончится 9 июня, поэтому рекомендуем поспешить. Выберите своего лидера среди таких номинаций, как:
  • Лучший YouTube-канал об инвестициях
  • Лучший экспертный инстаблог
  • Лучший Telegram-канал об инвестициях
  • Лучший Tik-Tok об инвестициях
  • Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях
  • Лучший лектор по инвестиционной тематике
  • Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер
  • Лучший социально-ответственный инвестиционный проект
  • Будущий лидер финансового блогинга
Fin Blogger Award 2024 — это не только признание достижений блоггеров, но и важный шаг к развитию финансовой грамотности в Украине. Присоединяйтесь к церемонии награждения, которая состоится 12 июня в 18:00 в Unit. City, Киев.

Забронировать билеты на премию можно здесь

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого значимого события для украинского блоггерства!
По материалам:
Finance.ua
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