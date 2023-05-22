Fin Blogger Award 2023 – первая в Украине премия финансовых блоггеров. Выберите, кто лучший — Finance.ua
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Fin Blogger Award 2023 – первая в Украине премия финансовых блоггеров. Выберите, кто лучший

Личные финансы
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Fin Blogger Award 2023 – первая в Украине премия финансовых блоггеров. Выберите, кто лучший
Fin Blogger Award 2023 – первая в Украине премия финансовых блоггеров. Выберите, кто лучший
Минфин и Биржевой университет приглашают на первый Fin Blogger Award — церемонию награждения лучших финансовых блогов Украины, которая состоится 2 июня в Киеве.
Финансовые эксперты, которые ведут профильные страницы в соцсетях, мессенджерах и на других площадках, поборются за звание лучшего в следующих категориях:
  • лучший YouTube-канал;
  • лучший экспертный инстаблог;
  • лучший Telegram-канал об инвестициях;
  • самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер;
  • развитие финансовой грамотности детей;
  • будущий лидер финансового блогинга.
На сайте конкурса Fin Blogger Award с 22 мая по 1 июня проходит голосование для всех желающих. Победителя каждой номинации определят в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом и блоггером. «Биржевой университет» и «Минфин» приглашают всех интересующихся темой финансов украинцев отдать свой голос за любимого блоггера.
Конкурс проходит впервые в этом году. Победитель в категории «Будущий лидер финансового блогинга» дополнительно получит еще $5 тыс. на развитие и продвижение страницы.
Кто угодно может попасть на торжественную церемонию награждения победителей и познакомиться с лидерами мнений в нише финансов лично. Стоимость билета на церемонию награждения — 500 грн. Все деньги пойдут на социальный проект по развитию финансового образования детей — летний лагерь финансовой грамотности.

Купить билет на грандиозное событие

По материалам:
Finance.ua
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