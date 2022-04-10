Fiat возродит культовую модель: управлять автомобилем можно будет без прав (фото) — Finance.ua

Fiat возродит культовую модель: управлять автомобилем можно будет без прав (фото)

Fiat возродит культовую модель: управлять автомобилем можно будет без прав (фото), Stellantis

Знаменитый Fiat 500 Topolino возвращается в новом формате. Культовую компактную модель возродят, как небольшой электромобиль, а помогут в его создании партнеры по концерну Stellantis. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Как стало известно, новый Fiat Topolino будет итальянской версией миниатюрного электрокара Citroen Ami. Напомним, что у Ami уже есть один клон — Opel Rocks-e.

Как и Opel, Fiat Topolino практически не будет отличаться от французского собрата. Хотя не исключено, что он получит сдвижную тканевую крышу, как у оригинального Topolino. Автомобиль сохранит оригинальный дизайн и ассиметричные двери. Длина двухместного электрокара составит всего 2,4 м, а вес — менее 500 кг.

Небольшой электромотор на 8 л. с. позволит развивать 45 км/ч. Поскольку электрокар маломощный, то в ряде стран управлять им можно будет без водительских прав.

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч позволит проезжать около 70 км без подзарядки. Зарядить электромобиль Fiat Topolino можно будет за 3 часа. Цена автомобиль составит примерно 7000 евро.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.