Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami — Finance.ua

Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami

Fiat возвращает на рынок знаменитый Topolino. Компактная модель будет представлена в ближайшее время и станет электрической.

Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Stellantis.

Новый Fiat Topolino станет миниатюрным двухместным ситикаром на базе Citroen Ami. Его длина достигает около 2,4 м, а масса составляет менее 500 кг.

Электромобиль Fiat Topolino не оснастили дверями, а его крыша — сдвижная. Передняя часть с большими круглыми фарами и хромированным бампером выполнена в ретростиле.

Характеристики Fiat Topolino пока не раскрывают. Ожидается, что он получит силовую установку от Citroen Ami — 8-сильный двигатель и батарею на 5,5 кВт∙ч. Французская модель разгоняется до 45 км/ч, запас хода — 70 км.

Новый Fiat Topolino обещает быть доступным, ведь Citroen Ami стоит всего 7000 евро. Такими маломощными автомобилями в ряде стран Европы можно управлять без прав.

Оригинальный Fiat 500 Topolino — известная бюджетная модель, выпускаемая с 1936 по 1955 год. Это был один из самых дешевых автомобилей на европейском рынке. Название модели (в переводе с итальянского Topolino — «мышонок») придумали в народе, и впоследствии оно стало официальным.

Фокус По материалам:

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