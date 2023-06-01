Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami — Finance.ua
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Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami

Технологии&Авто
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Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami
Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami
Fiat возвращает на рынок знаменитый Topolino. Компактная модель будет представлена в ближайшее время и станет электрической.
Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Stellantis.
Новый Fiat Topolino станет миниатюрным двухместным ситикаром на базе Citroen Ami. Его длина достигает около 2,4 м, а масса составляет менее 500 кг.
Электромобиль Fiat Topolino не оснастили дверями, а его крыша — сдвижная. Передняя часть с большими круглыми фарами и хромированным бампером выполнена в ретростиле.
Fiat представил новый Topolino в качестве ретро-версии Citroen Ami
Характеристики Fiat Topolino пока не раскрывают. Ожидается, что он получит силовую установку от Citroen Ami — 8-сильный двигатель и батарею на 5,5 кВт∙ч. Французская модель разгоняется до 45 км/ч, запас хода — 70 км.
Новый Fiat Topolino обещает быть доступным, ведь Citroen Ami стоит всего 7000 евро. Такими маломощными автомобилями в ряде стран Европы можно управлять без прав.
Оригинальный Fiat 500 Topolino — известная бюджетная модель, выпускаемая с 1936 по 1955 год. Это был один из самых дешевых автомобилей на европейском рынке. Название модели (в переводе с итальянского Topolino — «мышонок») придумали в народе, и впоследствии оно стало официальным.
По материалам:
Фокус
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