Fiat 600 получил гибридный двигатель (фото) — Finance.ua

Fiat 600 получил гибридный двигатель (фото) Сегодня 22:07 — Фондовый рынок

Fiat 600 получил гибридный двигатель (фото)

Fiat вывел на рынок Германии новую модель 600 с более мощным двигателем. В Италии Fiat 600 доступна с мягким гибридом мощностью 100 л.с. и электрическим двигателем мощностью 156 л.с. Недавно появились слухи об электрифицированном 1.2-литровом двигателе мощностью 136 л.с., и теперь это подтверждено.

В Германии Fiat 600 представлен с новым гибридным силовым агрегатом, использующим 1.2-литровый трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 136 л.с. в сочетании с электромотором мощностью 21 кВт (29 л.с.). Эта система мягкого гибрида работает с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и передает мощность на передние колеса.

Увеличение мощности улучшило динамику автомобиля: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Показатели расхода топлива и выбросов остались неизменными: 4,5−5,5 л на 100 км и 102/125 г/км CO2. Автомобиль может передвигаться в электрическом режиме на короткие расстояния благодаря литий-ионной батарее.

Дизайн автомобиля претерпел минимальные изменения, в частности появился двойной выхлоп. В Германии цены на новую Fiat 600 начинаются от 26 490 евро за базовую версию. Комплектация La Prima стоит от 31 490 евро, а специальная версия 125 Anni — от 30 490 евро.

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