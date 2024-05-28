ФГВФЛ запланировал продажу активов 9 ликвидируемых банков — Finance.ua

ФГВФЛ запланировал продажу активов 9 ликвидируемых банков Сегодня 15:36 — Фондовый рынок

С 27 по 31 мая в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 1879,8 млн грн.

«Из них на сумму 1 773,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 100,5 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 5,7 млн грн.», — говорится в сообщении.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

ПАО «АКБ «КАПИТАЛ» — на общую сумму 986,4 млн грн, из которых 986,2 млн грн — начальная цена прав требования по кредитам, почти 0,02 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 644,7 млн ​​грн, из них права требования по кредитам будут торговаться со стартовой ценой 622,6 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства — 22,0 млн грн.

АО «МР БАНК» — с начальной ценой свыше 117,9 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам.

АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму 87,4 млн грн, из них объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться с начальной ценой свыше 69,9 млн грн, права требования по кредитам — 17,4 млн грн.

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 18,9 млн грн, из которых 16,4 млн грн — стартовая цена прав требования по кредитам, 2,5 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО «АКБ «КОНКОРД» — на общую сумму 18,2 млн грн, из них на сумму 13,1 млн грн — права требования по кредитным договорам, почти 5,0 млн грн — дебиторская задолженность перед банком, 0,01 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства.

АО «БАНК ФОРВАРД» — с начальной ценой 4,3 млн грн на торги выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «АЙБОКС БАНК» — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться с начальной ценой 1,4 млн грн.

АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» — со стартовой ценой 0,7 млн ​​грн будет торговаться дебиторская задолженность перед банком. В Фонде гарантирования напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

В Фонде гарантирования напомнили, что средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

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