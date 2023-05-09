ФГВФЛ в апреле продал активов на сумму почти 455 млн грн — Finance.ua
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ФГВФЛ в апреле продал активов на сумму почти 455 млн грн

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ФГВФЛ в апреле продал активов на сумму почти 455 млн грн
ФГВФЛ в апреле продал активов на сумму почти 455 млн грн
В течение апреля в системе Прозорро.Продажи состоялось 53 успешных аукциона на общую сумму 454,8 млн грн. Из общей суммы: 358,9 млн грн составила сумма продажи прав требования по кредитам юридических лиц, 87,6 млн грн — объектов недвижимости, находившихся на балансе банков, и 8,3 млн грн — других активов (кредиты физических лиц, транспортные средства, монеты, главные средства, ценные бумаги).
Об этом сообщает ФГВФЛ.
В разрезе банков наибольшая сумма продаж за месяц у АО «МР Банк» — 343,2 млн грн. Еще на сумму 66,9 млн грн состоялись успешные аукционы по активам ПАО «Проминвестбанк», и на сумму 22,6 млн грн — активов АО «Банк Сич».
За апрель были реализованы следующие лоты:
  • кредит, обеспеченный генерирующей солнечной электростанцией, цена продажи составила 336,6 млн грн;
  • кредит с заводом удобрений и кормовых добавок в Винницкой области в залоге, цена реализации — 6,2 млн грн;
  • дворец культуры и здания учебного комбината в Кременчуге, цена продажи — 16,2 млн грн и 8,2 млн грн соответственно;
  • спорткомплекс в Днепре — с 35-й попытки, цена продажи достигла 2,5 млн грн;
  • квартиры в таунхаусах в Козине, цена продажи — от 2,4 млн грн до 3,0 млн грн.
Отмечается, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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