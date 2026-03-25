ФГВФЛ пытается взыскать с россии почти 1 миллиард гривен по убыткам четырех банков
Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц к россии о возмещении ущерба на сумму более 920 млн грн (дело № 910/5686/25).
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Иск касается потерь, нанесенных ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «КБ «Актив-Банк», ПАО «Энергобанк» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» в результате действий россии, начиная с 2014 года.
Утрата активов из-за оккупации
В результате оккупации части территории Украины банки потеряли контроль над активами, расположенными в АР Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.
Это привело к невозможности управлять имуществом и выполнять меры по погашению кредитных обязательств, что повлекло за собой значительные финансовые потери.
В частности, заявленные к взысканию суммы составляют:
- ОАО «Банк «Киевская Русь» — 229,7 млн грн
- ПАО «КБ «Актив-Банк» — 169,5 млн грн
- ПАО «Энергобанк» — 223,9 млн грн
- ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» — 301,9 млн грн
Решение суда
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку не установил причинно-следственную связь между действиями российской федерации и убытками указанных банков, а также размера заявленных убытков.
Фонд гарантирования вкладов оспаривает это решение в апелляции с целью взыскания ущерба с государства-агрессора и для юридической фиксации его ответственности в национальных судах с перспективой признания на международном уровне.
Судебная практика
По предварительной оценке Фонда, убытки банков вследствие агрессии рф в период 2014—2022 гг. составляют более 84 млрд грн. Уже по трем искам против россии Фонд гарантирования вкладов получил окончательные, обязательные к исполнению решения судов в свою пользу:
- 23 января 2024 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск по делу ПАО «КБ «УФС» более чем на 1,9 млрд грн (дело № 910/7444/23);
- 17 июля 2025 г. суд удовлетворил групповой иск на 498,5 млн грн (дело № 910/731/25), объединявший требования пяти банков: ПАО «Грин Банк», ПАО «Эрде Банк», ПАО «Укргазпромбанк», ПАО «Банк «Таврика»;
- 23 декабря 2025 года принято решение о взыскании 650,9 млн грн ущерба в пользу ПАО «КБ «Промэкономбанк» (дело № 910/8847/23).
Также Фонд гарантирования вкладов готовит перечень убытков, причиненных банкам россией уже за время полномасштабной войны. Эти данные будут переданы в Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U), когда Реестр будет открыт для подачи таких заявлений от юридических лиц.
ФГВФЛ пытается взыскать с россии почти 1 миллиард гривен по убыткам четырех банков
