ФГВФЛ пытается взыскать с россии почти 1 миллиард гривен по убыткам четырех банков Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц к россии о возмещении ущерба на сумму более 920 млн грн (дело № 910/5686/25).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Иск касается потерь, нанесенных ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «КБ «Актив-Банк», ПАО «Энергобанк» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» в результате действий россии, начиная с 2014 года.

Утрата активов из-за оккупации

В результате оккупации части территории Украины банки потеряли контроль над активами, расположенными в АР Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Это привело к невозможности управлять имуществом и выполнять меры по погашению кредитных обязательств, что повлекло за собой значительные финансовые потери.

В частности, заявленные к взысканию суммы составляют:

ОАО «Банк «Киевская Русь» — 229,7 млн ​​грн

ПАО «КБ «Актив-Банк» — 169,5 млн грн

ПАО «Энергобанк» — 223,9 млн грн

ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» — 301,9 млн грн

Решение суда

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку не установил причинно-следственную связь между действиями российской федерации и убытками указанных банков, а также размера заявленных убытков.

Фонд гарантирования вкладов оспаривает это решение в апелляции с целью взыскания ущерба с государства-агрессора и для юридической фиксации его ответственности в национальных судах с перспективой признания на международном уровне.

Судебная практика

По предварительной оценке Фонда, убытки банков вследствие агрессии рф в период 2014—2022 гг. составляют более 84 млрд грн. Уже по трем искам против россии Фонд гарантирования вкладов получил окончательные, обязательные к исполнению решения судов в свою пользу:

23 января 2024 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск по делу ПАО «КБ «УФС» более чем на 1,9 млрд грн (дело № 910/7444/23);

17 июля 2025 г. суд удовлетворил групповой иск на 498,5 млн грн (дело № 910/731/25), объединявший требования пяти банков: ПАО «Грин Банк», ПАО «Эрде Банк», ПАО «Укргазпромбанк», ПАО «Банк «Таврика»;

23 декабря 2025 года принято решение о взыскании 650,9 млн грн ущерба в пользу ПАО «КБ «Промэкономбанк» (дело № 910/8847/23).

Также Фонд гарантирования вкладов готовит перечень убытков, причиненных банкам россией уже за время полномасштабной войны. Эти данные будут переданы в Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U), когда Реестр будет открыт для подачи таких заявлений от юридических лиц.

