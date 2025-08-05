ФГВФЛ продает активы восьми банков на 134,4 млн гривен — Finance.ua
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ФГВФЛ продает активы восьми банков на 134,4 млн гривен

Фондовый рынок
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ФГВФЛ продает активы восьми банков на 134,4 млн гривен
ФГВФЛ продает активы восьми банков на 134,4 млн гривен
На этой неделе (04 — 08 августа) в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования.
Из них на сумму 106,1 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на сумму 28,3 млн грн — права требования по кредитам.
Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:
  • АО «КОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 66,3 млн грн, из них с начальной ценой 64,7 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка и за 1,6 млн грн — права требования по кредитам.
  • ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — с начальной ценой 38,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства.
  • АО «МР БАНК» — на общую сумму 26,5 млн грн, из них с начальной ценой 25,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 0,7 млн грн — основные средства.
  • АО «БАНК ФОРВАРД» — с начальной ценой 1,4 млн грн на продажу выставлены основные средства.
  • АО «АЙБОКС БАНК» — с начальной ценой 0,9 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам.
  • АО «МЕГАБАНК» — с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства.
  • АО «УКРстройИНВЕСТ» — с начальной ценой 0,2 млн грн на продажу выставлены основные средства.
  • ПАО «КСГ БАНК» — с начальной ценой 0,1 млн грн на продажу выставлены основные средства.
Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».
По материалам:
Finance.ua
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