ФГОФО выставил на продажу недвижимость «Проминвестбанка» в центре Киева — Finance.ua
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ФГОФО выставил на продажу недвижимость «Проминвестбанка» в центре Киева

Фондовый рынок
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ФГОФО выставил на продажу недвижимость «Проминвестбанка» в центре Киева
ФГОФО выставил на продажу недвижимость «Проминвестбанка» в центре Киева
1 и 2 августа в системе Prozorro. Продажи состоятся аукционы по продаже двух объектов недвижимости — зданий в самом центре города Киева на улице Софиевской. Активы находятся на балансе ПАО «Проминвестбанк» и на торги выставляются впервые, пишет Фонд гарантирования.
Так, 1 августа состоится аукцион по продаже нежилого дома, общей площадью 989,9 кв.м и земельного участка (кадастровый номер 8000000000:76:083:0009), площадью 0,1163 га, по адресу г. Киев, ул. Софиевская, дом 7. Целевое назначение земли — реконструкция, эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений.
Начальная цена реализации лота №G22N021157 — 53,7 млн грн. Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке. Публичный паспорт актива — здесь.
А уже на 2 августа запланирован аукцион по продаже здания центрального офиса «Проминвестбанка», общей площадью 590,5 кв.м, и земельного участка (кадастровый номер 8000000000:76:083:0005), площадью 0,0637 га, находящихся по адресу: г. Киев, ул. Софиевская, дом 9.
Начальная цена реализации лота №G22N021158 — 49,5 млн грн. Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра здесь.
Выставленные на продажу объекты могут использоваться по разному функциональному назначению — от офисов до кафе или ресторанов. Здания располагаются в двухминутной пешей доступности до Майдана Незалежности.
Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
Следить за ходом торгов могут все желающие.
Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами ПАО «Проминвестбанк».
По материалам:
Finance.ua
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