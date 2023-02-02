ФГИУ повторно выставил на продажу Вашковский спиртзавод по сниженной вдвое цене — Finance.ua

ФГИУ повторно выставил на продажу Вашковский спиртзавод по сниженной вдвое цене Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества объявил проведение 6 февраля онлайн-аукциона в системе «Prozorro.Продажи» по приватизации Вашковского спиртзавода (Черновицкая область).

Об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что стартовая цена снижена на 50% и теперь она составляет 1,9 млн гривен.

Единый имущественный комплекс предприятия включает в себя 32 объекта, совокупная площадь которых составляет 19 774 кв. м.

«Спиртзавод находится в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины. Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры Запада Украины, Румынии и Молдовы через автотранспортные пути Р62, М19 и Н10. На базе завода можно развернуть производство спиртных напитков», лекарств и косметики. Также имущество предприятия предназначено для хранения и обработки сырья для хлебопекарной продукции", — говорится в сообщении.

Ранее ФГИ выставлял на продажу Вашковский спиртзавод, однако аукцион не состоялся.

Українські Новини По материалам:

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