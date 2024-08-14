ФГИ выставил на приватизацию здание харьковского Госинститута труда — Finance.ua

ФГИ выставил на приватизацию здание харьковского Госинститута труда Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Фонд госимущества Украины решился выставить первый лот из Харькова с начала полномасштабного вторжения. Из-за регулярных обстрелов, которым подвергается Харьков, местные предприниматели имеют наихудшие оценки бизнес-климата.

На аукцион выставили 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу улица Сумская, 1. Основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений.

Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.

Единый имущественный комплекс «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» объединяет нежилые помещения (4163,7 кв. м), гараж (209,6 кв. м) и асфальтовую площадку (50,24 кв. м)

Аукцион запланирован на 16 августа в системе «Прозорро.Продажи».

InVenture По материалам:

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