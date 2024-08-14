ФГИ выставил на приватизацию здание харьковского Госинститута труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГИ выставил на приватизацию здание харьковского Госинститута труда

Фондовый рынок
17
Фонд госимущества Украины решился выставить первый лот из Харькова с начала полномасштабного вторжения. Из-за регулярных обстрелов, которым подвергается Харьков, местные предприниматели имеют наихудшие оценки бизнес-климата.
На аукцион выставили 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу улица Сумская, 1. Основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений.
Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.
Единый имущественный комплекс «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» объединяет нежилые помещения (4163,7 кв. м), гараж (209,6 кв. м) и асфальтовую площадку (50,24 кв. м)
Аукцион запланирован на 16 августа в системе «Прозорро.Продажи».
По материалам:
InVenture
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.