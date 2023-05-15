ФГИ привлек 1,5 млрд грн инвестиций с начала года — Finance.ua

ФГИ привлек 1,5 млрд грн инвестиций с начала года Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

С начала года Фонд государственного имущества провел 150 успешных аукционов, в ходе которых привлек 1,5 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщил глава ФГИУ Рустем Умеров.

«С начала года ФГИУ провел 150 успешных аукционов. На этих аукционах мы привлекли 1,5 млрд гривен инвестиций — при этом стартовая стоимость лотов всего 301 млн. грн», — говорится в сообщении.

По информации главы ФГИУ, средняя конкуренция за один актив — 5,3 участника, а средний рост стоимости объектов — в 5 раз.

Рекордным по поступлению в бюджет за 10 лет стал первый квартал.

Наибольшее количество участников — 53.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует начать продажу конфискованных российских активов уже у концу этого года.

Фінансовий тиждень По материалам:

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