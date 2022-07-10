Ferrari выпустила часы стоимостью 1,88 миллиона долларов (видео) — Finance.ua

Ferrari выпустила часы стоимостью 1,88 миллиона долларов (видео) 10.07.2022, 01:16 — Технологии&Авто

Ferrari выпустила часы стоимостью 1,88 миллиона долларов (видео)

Первые часы, созданные в рамках сотрудничества Richard Mille и Ferrari, оказались самыми тонкими механическими часами в мире, отобрав это звание у Bvlgari Octo Finissimo Ultra.

Толщина корпуса модели RM UP-01 Ferrari — всего 1,75 миллиметра, примерно как две сложенные вместе банковские карты . Стоят такие часы 1,88 миллиона долларов. За эту сумму можно купить четыре флагманских 1000-сильных гиперкара SF90 Stradale, цены на который в Италии начинаются от 437 000 долларов.

Richard Mille RM UP-01 Ferrari — это самые тонкие механические наручные часы в мире. Их титановый корпус имеет толщину всего 1,75 миллиметра, что на 0,05 миллиметра меньше, чем у предыдущего рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra. Механизм часов разработан Richard Mille вместе с лабораторией Audemars Piguet Le Locle. Он работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 45 часов.

Высота механизма — 1,18 миллиметра, а вес — 2,87 грамма. При этом масса самих часов не превышает 30 граммов.

Хотя RM UP-01 Ferrari кажутся хрупкими, они выдерживают нагрузку с ускорением более 5 g. Корпус часов по периметру уплотнен резиновой прокладкой, коронки обрамлены керамическими кольцами. Заявленная водонепроницаемость — до 10 метров. Каучуковый ремешок интегрирован. Тираж — всего 150 экземпляров по цене 1,88 миллиона долларов за каждый.

Телеканал 24 По материалам:

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