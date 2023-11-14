Ferrari продали на аукционе за рекордные $51,7 млн — Finance.ua
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Ferrari продали на аукционе за рекордные $51,7 млн

Фондовый рынок
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Ferrari продали на аукционе за рекордные $51,7 млн
Ferrari продали на аукционе за рекордные $51,7 млн
На аукционе Sotheby’s был установлен новый рекорд стоимости для автомобилей Ferrari. За уникальный экземпляр спорткара 250 GTO 1962 года покупатель заплатил $51,7 млн.
Сначала считалось, что цена может достигнуть $60 млн, однако торги завершились на отметке $47 млн, а с учетом сборов — $51,7 млн. Это самая большая стоимость, в которую когда-либо оценивали автомобиль марки Ferrari. Предыдущий рекорд был установлен такой же моделью 250 GTO в 2018 году: тогда за машину отдали $48,4 млн, включая сборы.
Автомобиль-рекордсмен был построен в 1962 году. В том же году в составе заводской команды Ferrari он одержал победу в гонке «1000 км Нюрбургринга», после чего стартовал в «24 часах Ле-Мана», но сошел с дистанции из-за перегрева.
Сначала на машине стоял 4,0-литровый мотор V12, но после того как она выбыла из заводской команды, ее перестроили на заводе Ferrari, установив трёхлитровый мотор. С этим двигателем в 1963 году она была продана частному клиенту и продолжила участвовать в гонке.
Последний владелец приобрел машину в 1985 году и участвовал в ралли старинных автомобилей.
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По материалам:
MMR
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