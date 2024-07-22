Фермеры переписали цены на некоторые продукты: что и сколько стоит в Украине — Finance.ua

Фермеры переписали цены на некоторые продукты: что и сколько стоит в Украине Сегодня 21:00 — Личные финансы

Фермеры переписали цены на некоторые продукты: что и сколько стоит в Украине

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе изменились только по отдельным позициям. Многое зависело от погодных условий и необходимости уборки урожая.

Аналитики EastFruit сообщили, что из-за увеличения предложения продолжает падать цена на картофель нового урожая. Фермеры его продают по 8−15 гривен за килограмм, хотя неделей ранее нижний предел цен был на уровне 11 гривен.

При этом недостаточное предложение огурца спровоцировало рост цен. Если неделей ранее любимый салатный овощ продавали по 20−25 грн/кг, то на прошлой неделе — уже 25−30 грн/кг. Цены на томаты тоже пошли вверх. Помидоры на прошлой неделе продавали по 35−65 грн/кг, хотя еще неделей ранее он стоил 25−50 грн/кг. Несколько снизились цены на укроп и петрушку.

Что касается фруктов и ягод, то цены на черешню пошли вверх. Так, на прошлой неделе ее можно было купить 90−120 грн/кг, а неделей ранее — 65−90. Кроме того, подорожал и абрикос с 20−50 грн/кг до 35−65. Такая же ценовая ситуация и с персиком.

Старт активного сбора сливы снизил цену реализации более чем вдвое — с 45−70 грн/кг до 20−25. Тенденция стремительного снижения цен на голубику продолжилась. Если раньше верхний ценовой предел был на уровне 120 гривен за килограмм, то сейчас 100 грн/кг.

Также практически ежедневно снижались цены на украинские арбузы — с 15−20 грн/кг до 10−15 грн/кг.

Цены на продукты в Украине — прогноз экспертов

Эксперты считают, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света.

УНІАН По материалам:

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