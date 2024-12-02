Федоров рассказал, как роботы и искусственный интеллект меняют войну — Finance.ua

Федоров рассказал, как роботы и искусственный интеллект меняют войну Сегодня 12:44

Украине в следующем году понадобятся десятки тысяч беспилотных роботизированных наземных транспортных средств. Они будут использованы для доставки боеприпасов и запасов пехоты в окопах, а также для эвакуации раненых солдат.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters

По его словам, машины, похожие на багги, являются примером того, как технологии меняют позиционную войну в Украине, и избавят войска от необходимости действовать в районах вблизи линии фронта, где часто происходят российские обстрелы и летают беспилотники.

«В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч», — сказал в интервью министр, который занимался закупкой беспилотников большую часть войны. С этого месяца он больше не занимается закупкой дронов.

Федоров сообщил, что эти машины уже используются вдоль фронта и в Курской области россии, где войска Киева вырезали анклав во время августовского вторжения. В Украине есть несколько учебных центров для обучения для их использования, добавил он.

Дроны на войне

Использование военных технологий стремительно развивается, несмотря на то, что война превратилась в кровавую, изнурительную борьбу без существенных изменений на поле боя, несмотря на недавние ускоренные успехи россии, которые начались через 33 месяца после вторжения в 2022 году.

По словам Федорова, с 2023 года производство беспилотников большой дальности в Украине увеличилось в десятки раз, а президент Владимир Зеленский задался целью в следующем году выпустить 30 тысяч единиц этого оружия глубокого поражения.

россия запускает тысячи беспилотников большой дальности за месяц, активно используя недорогие «ложные» беспилотники, которые изматывают силы ПВО Украины, которые видят метку на радаре и вынуждены ее сбивать.

Федоров заявил, что Украина также использовала беспилотники-приманки и иногда запускала больше ударных беспилотников за одну ночь, чем россия, но это была не просто игра цифр.

«[ИИ] используется в некоторой степени, но более важными вопросами являются связь и методы запуска (беспилотников) для дальних ударов. россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украина), быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянных изменений метода запуска и подключения», — сказал он.

По его словам, у Украины есть ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников большой дальности типа «Шахед», которые россия использует для своих ночных атак на украинские города.

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