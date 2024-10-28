FATF не стала включать россию в свой «черный список» — Finance.ua
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FATF не стала включать россию в свой «черный список»

Мир
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FATF не стала включать россию в свой «черный список»
FATF не стала включать россию в свой «черный список»
Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) в очередной раз не смогла занести россию в «черный» список.
Об этом говорится в сообщении по итогам пленарного заседания FATF. О соответствующих мерах Украина неоднократно просила организацию начиная с апреля 2022 года.
В «черный» список вносят те страны, которые, по мнению FATF, имеют «существенные стратегические недостатки» в их нормативно-правовом регулировании борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны, включенные в «черный» список, представляют существенные уголовно-правовые риски для финансовых систем, поэтому взаимодействие с ними почти не происходит.
Включение страны в «черный» список усложняет ей возможности для международной торговли и проведения межгосударственных финансовых транзакций. Любые операции с резидентом страны из списка проходят усиленный финансовый контроль и мониторинг.
В настоящее время в «черном» списке FATF находятся 3 страны: Северная Корея, Иран и Мьянма.
Ранее сообщалось, что в 2022 году FATF публично объявила, что считает российскую агрессию неприемлемой и противоречащей ее основным принципам. В феврале 2023 года членство России в FATF было бессрочно приостановлено.
FATF — это организация, основанная «Группой семи» (G7), в состав которой входят 39 стран (включая россию, чье членство сейчас остановлено). Кроме стран G7, в FATF входят такие государства, как Китай, Индия, Южноафриканская Республика, которые пока воздерживаются от введения санкций и ограничений против россии. В феврале 2024 года также состоялось заседание FATF, во время которого россию тоже не включили в «черный» список организации. Тогда с ответным призывом к FATF обращались украинские чиновники.
По материалам:
НВ
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