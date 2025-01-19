Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%! — Finance.ua
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Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%!

Криптовалюта
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Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%!
Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%!
XRP достиг нового пика благодаря огромным $7,7 млрд в контрактах, прогнозирующих его будущее повышение. Тем временем XYZVerse готовится к значительному росту цены на 25%. Эти события вызывают ажиотаж среди инвесторов, сигнализируя о возможных захватывающих изменениях на рынке.
XYZ: Лидер среди мем-монет — пора бить рекорды
Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%!
Поклонники в восторге! Токен XYZ вышел на криптовалютный ринг, уничтожая конкурентов — от бессмысленных монет до мошеннических проектов. Как настоящий чемпион, эта первая спортивная мем-монета пробилась сквозь медвежий рынок с неукротимой энергией и не собирается останавливаться. Цель — 75-кратный рост, оставив позади такие монеты, как BOME и WIF.
💰 Захватывайте поле, зарабатывайте, пока все играют! 💰
XYZ создает уникальную игровую экосистему XYZVerse, признанную «Лучшим новым мем-проектом». Этот проект объединяет азарт спортивных состязаний с энергией мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ привлекает миллионы спортивных фанатов, готовых присоединиться к действию.
Фьючерсы на $7,7 млрд толкают XRP к новому историческому максимуму, в то время как XYZVerse ожидает впечатляющий рост цены на 25%!
Помните, как Polymarket достиг $1 млрд объема торгов во время президентских выборов в США? Теперь добавьте к этому мем-монеты и азарт ставок на спорт. XYZVerse готовится к еще большему успеху, позволяя держателям извлечь выгоду из идеального сочетания мемов, спортивного духа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

XYZ готов стать новой легендой мем-монет. Прошлые успехи BOME и WIF — это только начало, потому что XYZ планирует взлететь более чем на 7,400% к TGE. Сейчас монета недооценена, и ранние инвесторы имеют все шансы зафиксировать значительную прибыль.

🥇 Объединяем сообщество и идем к победе! 🥇

XYZVerse станет MVP этого цикла, давая сообществу возможность управлять проектом и определять направление развития экосистемы. Активные участники получат аирдропы токенов XYZ в награду за свою приверженность. Благодаря надежной токеномике и планам по листингу на CEX/DEX, XYZ настроен на успех, обеспечивая стабильный доход и регулярное сжигание токенов для поддержания их стоимости.
Передпродажа XYZ уже началась — не упустите эту возможность с потенциальной прибылью до 9,900%!<<

Ripple (XRP)

XRP демонстрирует значительный рост цен. За последнюю неделю цена выросла на 45,25%, за последний месяц — на 28,66%. За последние шесть месяцев XRP поднялся на впечатляющие 455,95%. В настоящее время цена колеблется в диапазоне от $2,27 до $3,32, что свидетельствует о растущем интересе к монете.
Технические индикаторы подтверждают позитивные прогнозы. RSI составляет 56,84, что указывает на отсутствие перекупленности. Стохастик находится на уровне 67,60, что подтверждает бычий тренд. Простая скользящая средняя за 10 дней составляет $3,31, а за 100 дней — $2,87. Эти данные указывают на возможное продолжение роста.
XRP и другие монеты демонстрируют хорошие результаты, но XYZVerse выделяется как проект, объединяющий спортивных фанатов и нацеленный на рост в 20,000%, создавая уникальное сообщество криптоэнтузиастов.
Подробнее о XYZVerse (XYZ)
По материалам:
xyzverse.io
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