Евросоюз выделит до 17 млрд евро странам ЕС, принимающим украинских беженцев — Finance.ua

Евросоюз выделит до 17 млрд евро странам ЕС, принимающим украинских беженцев

Вчера 19:01 — Валюта

Совет ЕС утвердил законодательные изменения, позволяющие государствам-членам Евросоюза переориентировать до 17 млрд евро из европейских фондов на поддержку беженцев из Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС , опубликованном 4 апреля.

«Незамедлительное изменение законодательства относительно фондов ЕС свидетельствует о солидарности, которую Европейский Союз продолжает подтверждать в отношении беженцев из Украины, а также в отношении принимающих государств-членов, особенно стран, у которых общая граница с Украиной», — говорится в сообщении.

Согласно документу, законодательные изменения позволят государствам-членам ЕС иметь достаточно ресурсов для обеспечения нужд беженцев в жилье, образовании и здравоохранении.

Как сообщалось, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения рф Украину покинули более 4 млн человек.

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