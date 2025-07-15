Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары — Finance.ua
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Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары

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Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары
Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары
Европейский Союз завершил работу над вторым списком контрмер против американских товаров на сумму 72 миллиарда евро (84 миллиарда долларов), включая самолеты, автомобили и бурбон компании Boeing Co. Об этом говорится в сообщении ЕС, пишет Bloomberg.
Когда введут
Эти пошлины будут введены в том случае, если ЕС таки решит принять меры в ответ на тарифную политику Дональда Трампа, сообщает агентство.
Дополнительные пошлины также будут введены на машиностроительную продукцию, химикаты и пластмассы, медицинские приборы, электрооборудование, вина и сельскохозяйственные товары.
Первоначально список касался американских товаров на общую сумму 95 млрд евро, но был сокращен после консультаций с компаниями и государствами-членами ЕС.
В понедельник Трамп заявил, что он по-прежнему открыт к новым торговым переговорам с ЕС после того, как на выходных объявил о введении 30% пошлины на импорт из ЕС, которая начнет действовать с 1 августа, если обе стороны не смогут договориться о лучшем соглашении.
«Глава торгового представительства ЕС Марош Шефчович планировал поговорить с министром торговли США Говардом Лутником поздно вечером в понедельник, поскольку он настаивает на урегулировании, которое, по мнению ЕС, должно быть взаимовыгодным для обеих сторон», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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