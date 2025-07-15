Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары — Finance.ua

Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары Сегодня 14:21

Евросоюз утвердил список пошлин на американские товары

Европейский Союз завершил работу над вторым списком контрмер против американских товаров на сумму 72 миллиарда евро (84 миллиарда долларов), включая самолеты, автомобили и бурбон компании Boeing Co. Об этом говорится в сообщении ЕС, пишет Bloomberg

Когда введут

Эти пошлины будут введены в том случае, если ЕС таки решит принять меры в ответ на тарифную политику Дональда Трампа, сообщает агентство.

Дополнительные пошлины также будут введены на машиностроительную продукцию, химикаты и пластмассы, медицинские приборы, электрооборудование, вина и сельскохозяйственные товары.

Первоначально список касался американских товаров на общую сумму 95 млрд евро, но был сокращен после консультаций с компаниями и государствами-членами ЕС.

В понедельник Трамп заявил, что он по-прежнему открыт к новым торговым переговорам с ЕС после того, как на выходных объявил о введении 30% пошлины на импорт из ЕС, которая начнет действовать с 1 августа, если обе стороны не смогут договориться о лучшем соглашении.

«Глава торгового представительства ЕС Марош Шефчович планировал поговорить с министром торговли США Говардом Лутником поздно вечером в понедельник, поскольку он настаивает на урегулировании, которое, по мнению ЕС, должно быть взаимовыгодным для обеих сторон», — говорится в сообщении.

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