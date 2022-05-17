Евросоюз открыл для поставок горючего в Украину специальные коридоры — Шмыгаль — Finance.ua
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Евросоюз открыл для поставок горючего в Украину специальные коридоры — Шмыгаль

Сегодня 16:42Энергетика
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Необходимо сделать все для того, чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений.
Как передает Правительственный портал, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим.
«Евросоюз ввел для Украины так называемые коридоры солидарности. Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власти делают и готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности», — отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что из-за уничтожения российским агрессором нефтеперерабатывающей инфраструктуры и нефтехранилищ в Украине возник дефицит горючего. Власть в лице Кабинета Министров, всех центральных органов исполнительной власти, таможни и пограничной службы полностью способствует и помогает бизнесу, чтобы преодолеть этот кризис на рынке горючего. В частности, государство уже снизило НДС с 20% до 7% на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и установило нулевую ставку акциза на эти позиции.
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Также премьер сообщил, что со своей стороны лично имел переговоры по либерализации логистических путей с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Как отметили в Государственной пограничной службе, автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.
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По материалам: Укрінформ
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