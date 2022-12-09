Евросоюз намерен увеличить фонд военной помощи Украине на 2 млрд евро — Finance.ua
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Евросоюз намерен увеличить фонд военной помощи Украине на 2 млрд евро

Казна и Политика
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Евросоюз намерен увеличить фонд военной помощи Украине на 2 млрд евро
Евросоюз намерен увеличить фонд военной помощи Украине на 2 млрд евро
Европейский Союз планирует увеличить финансирование Европейского фонда мира, который занимается военной помощью Украине, по меньшей мере на 2 миллиарда евро уже в середине декабря 2022 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями по этой теме.
В настоящее время фонд располагает около 6 млрд евро для возмещения правительствам поставок военной помощи в Украину, но также использует деньги для поддержки других стран. Однако более половины фонда выделено для Украины. Страны ЕС фиксируют потребность в дальнейшей поддержке ВСУ.
По предварительной информации, министры иностранных дел Евросоюза могут подписать увеличение финансирования фонда на 2 млрд евро во время встречи 12 декабря. При этом детали решения обсуждают в закрытом формате.
Если до 12 декабря страны ЕС не примут окончательное решение, вопрос будет рассмотрен позже.
«Предложение требует единодушного одобрения всех государств-членов. Источники говорят, что впоследствии фонд можно будет пополнить еще большими суммами», — уточняют в Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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