Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн — Finance.ua
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Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн

Криптовалюта
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Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн
Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн, www.europol.europa.eu
Европейские правоохранители раскрыли подпольную банковскую сеть, отмывшую более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальную систему переводов средств под названием «хавала». В результате спецоперации арестовали 17 человек в Испании, Австрии и Бельгии.
В отчете указано, что эта преступная сеть предлагала параллельные банковские услуги, незаконные банковские системы типа «хавала», инкассацию наличных денег, курьерские денежные перевозки и обмен криптовалют на наличные деньги.
В ходе обысков изъяли:
  • около $229 600 наличными;
  • $204 960 в криптовалютах;
  • 18 роскошных автомобилей стоимостью свыше $232 000;
  • 10 объектов недвижимости более чем на $2,8 млн;
  • элитные сигары на сумму примерно $701 000;
  • люксовые сумки ориентировочно на $259 000.
Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операцию провели при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Еще четырех агентов Европола направили для поддержки на местах, в том числе двоих в Испанию.
По информации следствия, преступная группа действовала через две основные фракции. Так, китайские граждане отвечали за сбор наличных денег в Испании, а арабские граждане занимались международными денежными переводами.
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Схему модернизировали через интеграцию криптовалют в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.
«Hawala — это арабский термин, который означает „перевод“ или „трансфер“. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — пояснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.
Переводы осуществлялись через так называемых «хаваладаров» — посредников, которые доверенно передают средства между странами без движения физических денег. Клиентами преступной схемы были преимущественно жители Ближнего Востока и материкового Китая.
Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн
www.europol.europa.eu
Раскрытие сети произошло на фоне того, что Европейский Союз рассматривает ужесточение законодательства об отслеживании криптотранзакций.
«ЕС изучает возможность хранения данных об отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — заявил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая, Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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