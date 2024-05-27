Европейский центробанк снизит процентные ставки с их исторических максимумов — Finance.ua

Европейский центробанк снизит процентные ставки с их исторических максимумов Сегодня 15:45

Европейский центробанк снизит процентные ставки с их исторических максимумов

Европейский центральный банк дал четкий сигнал, что на следующей неделе он снизит процентные ставки с их исторических максимумов.

Об этом пишет газета Financial Times.

ЕЦБ критиковали за то, что он был одним из последних, кто повысил ставки после наибольшего всплеска инфляции три года назад. Теперь почти наверняка он станет одним из первых крупных центральных банков, которые снизят ставки.

Об этом главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил в интервью Financial Times в преддверии знакового заседания банка, которое состоится 6 июня: «Если не будет больших сюрпризов, на данный момент мы видим достаточно причин, чтобы снять верхний уровень ограничений».

Инвесторы делают большие ставки на то, что ЕЦБ снизит свою базовую депозитную ставку на четверть процентного пункта с ее рекордного максимума в 4% на заседании на следующей неделе после того, как инфляция в еврозоне упала до уровня, близкого к целевому показателю в 2%, установленного банком.

Економічна Правда По материалам:

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