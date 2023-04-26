Европейские страны увеличат импорт газа из Азербайджана — Finance.ua

Европейские страны увеличат импорт газа из Азербайджана Сегодня 11:45

Национальные операторы газовых систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии договорились во вторник увеличить транспортировку природного газа из Азербайджана, используя существующую инфраструктуру своих стран.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Euronews

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание соглашения между европейскими государствами и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики «очень своевременным шагом», который принесет большие и более безопасные поставки газа многим другим странам Европы.

Церемония подписания состоялась в столице Болгарии в городе София.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС пытается диверсифицировать европейские источники энергии от российского газа. В июле 2022 года ЕС подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном об удвоении объема импорта азербайджанского газа до 20 миллиардов кубометров в год до 2027 года.

11 марта президент Болгарии Румен Радев запросил президента Азербайджана Ильхама Алиева о поставках большего количества природного газа.

По словам Радева, Болгария планирует соединить свою газовую сеть с сетями Румынии, Венгрии и Словакии с целью увеличения поставок природного газа из Азербайджана.

Укрінформ По материалам:

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