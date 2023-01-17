Европейские цены на газ откатились до уровня сентября 2021 года — Finance.ua
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Европейские цены на газ откатились до уровня сентября 2021 года

Энергетика
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Европейские цены на газ откатились до уровня сентября 2021 года
Европейские цены на газ откатились до уровня сентября 2021 года
На фоне теплой погоды в Европе цены на газ упали ниже $600 за тысячу кубометров — последний раз такой уровень цен был отмечен в сентябре 2021 года.
Как свидетельствуют данные биржевых торгов, контракт с поставкой на день вперед на хабе TTF в Нидерландах снизился до $608 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс на момент опубликования новости — до $582.
Азиатские котировки остаются существенно выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) — $957.
Текущий уровень запасов в Европе сократился до 81,49% — это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).
Европейский рынок газа с сентября 2021 года пережил четыре пиковых скачка цен:
  • в октябре 2021 года фьючерсы превысили отметку в $1600 за тысячу кубов;
  • в декабре 2021-го был побит рекорд в $2000 за тысячу кубов;
  • в марте-2022 после начала полномасштабного российского вторжения в Украину цены подскочили до $3100 за тысячу кубов;
  • к концу августа остановка Северного потока на ремонт подняла цены почти до $3500 за тысячу кубов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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