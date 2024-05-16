Европейские банки, имеющие филиалы в россии, утроили доходы с начала войны — Bloomberg Сегодня 20:00

Европейские банки, имеющие филиалы в россии, утроили доходы с начала войны — Bloomberg

Через два года после начала полномасштабного вторжения войск россии в Украину крупные европейские банки продолжают управлять все более прибыльными филиалами в россии, несмотря на публичные обещания закрыть их.

Об этом сообщает агентство Bloomberg

«Через два года после полномасштабного вторжения рф в Украину крупные европейские кредиторы продолжают управлять мощными, все более прибыльными подразделениями в россии, несмотря на публичные обещания их закрыть», — говорится в сообщении.

Как отмечается, совокупное количество сотрудников пяти банков стран ЕС с крупнейшими операциями в россии упало лишь на 3% после вторжения, а прибыль выросла примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за средства, застрявшие в стране.

Медленные темпы побуждали Европейский центральный банк оказывать давление на банки, чтобы они ускорили их уход. По словам анонимного источника, знакомого с ситуацией, вызывает обеспокоенность то, что дальнейшее присутствие в рф может повлечь за собой санкции США и большие штрафы.

Контролирующий орган попросил все банки с крупным бизнесом в рф «ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту по сокращению и выходу из бизнеса», сообщила Клаудия Бух, главный наблюдательный чиновник центрального банка.

Западные санкции, резко ограничивающие сферу деятельности предприятий в россии, вместе с местными правилами и карательными налогами с продаж, затрудняют вывод банковских денег из страны. Дочерние компании иностранных банков в рф должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. И они сталкиваются с риском возмездия: кремль иногда конфискует активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

Итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местным менеджером подразделения, но сделка замедлилась из-за бюрократических препятствий.

Единственным крупным банком Евросоюза, которому удалось достичь полного выхода из страны, является Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию Росбанк лишь через несколько недель после вторжения, хотя операция побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на 3 млрд евро. После продажи двух меньших подразделений Société Générale столкнулась с сокращением штата сотрудников в рф более чем на 99%. А голландский банк ING Groep NV, работающий в россии с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с рф, на три четверти примерно до 1,3 млрд евро.

Deutsche Bank AG резко сократил число своих сотрудников в россии, преимущественно из-за закрытия ІТ-центра, однако в прошлом году он также получил там более высокие прибыли, чем в 2021 году, до вторжения в Украину. Это достаточно типично для банков, которые все еще имеют деньги в россии, учитывая трудности, с которыми европейцы сталкиваются при доставке денег домой, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза.

Банки США столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в россии в начале прошлого года, хотя она все еще имеет 7 млрд долларов, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке. JPMorgan Chase сообщает, что по состоянию на март у нее в рф застряло около 350 млн долларов.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, который выводит деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил помощь от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что не получил выгоды от его личных отношений с путиным. Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Кроме того, итальянская компания UniCredit SpA работает в россии через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и имеет более 50 филиалов. Банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн евро на случай дефолтов в рф и сократил свой кредитный портфель на две трети. Генеральный директор банка Андреа Орсель заявила на майской телефонной конференции, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный выход из россии будет сложно осуществить.

Укрінформ По материалам:

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