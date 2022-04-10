Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как ею пользоваться — Finance.ua

Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как ею пользоваться

Сегодня 16:11 — Личные финансы

Британская финтех-компания Wise, занимающаяся денежными переводами, упрощает правила для беженцев из Украины. В первую очередь речь идет о таких услугах: хранение средств, пополнение счетов и проведение расчетов в разных валютах. Однако карточку можно оформить и тем, кто пребывает в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Что это даст? Украинцы смогут открывать счета в евро, британских фунтах, долларах и других валютах, накапливать деньги более чем в 50 валютах. А также получить дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно.

Как открыть аккаунт Wise и получить карту

Для открытия новой учетной записи Wise и получения дебетовой карты необходимо:

находиться в одной из стран, где Wise предоставляет услугу дебетовых карт;

удостоверение личности (например, украинский загранпаспорт, внутренний паспорт, ID карты и водительские удостоверения) — при открытии расчетных счетов USD или EUR дополнительно нужно будет сделать фото документа, а также «селфи» с помощью пошаговой инструкции в приложении Wise;

возможность пополнения счета банковским переводом или картой, зарегистрированными на ваше имя;

адрес в Европейской Экономической Зоне (EEA) для доставки карты (обязательно должен соответствовать указанной в вашем профиле).

Если нет на руках украинских документов, дополнительно принимаются некоторые удостоверения беженца (в зависимости от страны пребывания).

Инструкция открытия счета:

установите приложение Wise на телефон или воспользуйтесь wise.com;

нажмите «Регистрация» (верхний правый угол экрана);

заполните адрес вашей электронной почты и придумайте пароль для входа в Wise;

заполните личную информацию: имя, дата рождения, адрес пребывания (обязательно в стране, где Wise предлагает карты) и номер телефона;

после этого вы сможете перейти на домашнюю страницу Wise и активировать ваш новый аккаунт.

После заполнения личной информации Вам будет доступна опция активации аккаунта на домашней странице аккаунта

После активации учетной записи Wise вы можете заказать карту.

Перейдите на страницу wise.com/card-management.

нажмите кнопку «Заказать карту».

укажите адрес доставки и оплатите 6 евро (или 41 польский злотый, или соответствующую сумму в наличной валюте) за изготовление карты и доставку.

Доставка по Европе занимает до 2 недель. Есть возможность быстрой доставки до 2 рабочих дней за дополнительную плату.

Как пополнить счет?

Первое пополнение должно производиться со счета или карты, зарегистрированной на ваше имя.

Вы не можете добавить деньги на свой счет прямо в гривнах.

Если у вас есть доступ к украинской дебетовой или кредитной карте, вы можете использовать ее для пополнения счета в выбранной валюте. Банк, выпустивший вашу карту, автоматически будет конвертировать гривны (за дополнительную комиссию). Этот способ в основном мгновенный.

Вы также можете осуществить пополнение банковским переводом по реквизитам счета. В этом случае вам нужно будет конвертировать в украинском банке гривны в нужную валюту и воспользоваться международным переводом SWIFT. Поступление таких переводов преимущественно длится 2-5 рабочих дней, но иногда дольше.

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