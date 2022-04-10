Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как ею пользоваться — Finance.ua

Британская финтех-компания Wise, занимающаяся денежными переводами, упрощает правила для беженцев из Украины. В первую очередь речь идет о таких услугах: хранение средств, пополнение счетов и проведение расчетов в разных валютах. Однако карточку можно оформить и тем, кто пребывает в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Что это даст? Украинцы смогут открывать счета в евро, британских фунтах, долларах и других валютах, накапливать деньги более чем в 50 валютах. А также получить дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно.
Как открыть аккаунт Wise и получить карту
Для открытия новой учетной записи Wise и получения дебетовой карты необходимо:
удостоверение личности (например, украинский загранпаспорт, внутренний паспорт, ID карты и водительские удостоверения) — при открытии расчетных счетов USD или EUR дополнительно нужно будет сделать фото документа, а также «селфи» с помощью пошаговой инструкции в приложении Wise;
возможность пополнения счета банковским переводом или картой, зарегистрированными на ваше имя;
адрес в Европейской Экономической Зоне (EEA) для доставки карты (обязательно должен соответствовать указанной в вашем профиле).
Если нет на руках украинских документов, дополнительно принимаются некоторые удостоверения беженца (в зависимости от страны пребывания).
Если у вас есть доступ к украинской дебетовой или кредитной карте, вы можете использовать ее для пополнения счета в выбранной валюте. Банк, выпустивший вашу карту, автоматически будет конвертировать гривны (за дополнительную комиссию). Этот способ в основном мгновенный.
Вы также можете осуществить пополнение банковским переводом по реквизитам счета. В этом случае вам нужно будет конвертировать в украинском банке гривны в нужную валюту и воспользоваться международным переводом SWIFT. Поступление таких переводов преимущественно длится 2-5 рабочих дней, но иногда дольше.