Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как ею пользоваться — Finance.ua
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Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как ею пользоваться

Сегодня 16:11Личные финансы
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Британская финтех-компания Wise, занимающаяся денежными переводами, упрощает правила для беженцев из Украины. В первую очередь речь идет о таких услугах: хранение средств, пополнение счетов и проведение расчетов в разных валютах. Однако карточку можно оформить и тем, кто пребывает в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Что это даст? Украинцы смогут открывать счета в евро, британских фунтах, долларах и других валютах, накапливать деньги более чем в 50 валютах. А также получить дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно.

Как открыть аккаунт Wise и получить карту

Для открытия новой учетной записи Wise и получения дебетовой карты необходимо:
  • находиться в одной из стран, где Wise предоставляет услугу дебетовых карт;
  • удостоверение личности (например, украинский загранпаспорт, внутренний паспорт, ID карты и водительские удостоверения) — при открытии расчетных счетов USD или EUR дополнительно нужно будет сделать фото документа, а также «селфи» с помощью пошаговой инструкции в приложении Wise;
  • возможность пополнения счета банковским переводом или картой, зарегистрированными на ваше имя;
  • адрес в Европейской Экономической Зоне (EEA) для доставки карты (обязательно должен соответствовать указанной в вашем профиле).
Если нет на руках украинских документов, дополнительно принимаются некоторые удостоверения беженца (в зависимости от страны пребывания).

Инструкция открытия счета:

  • установите приложение Wise на телефон или воспользуйтесь wise.com;
  • нажмите «Регистрация» (верхний правый угол экрана);
  • заполните адрес вашей электронной почты и придумайте пароль для входа в Wise;
  • заполните личную информацию: имя, дата рождения, адрес пребывания (обязательно в стране, где Wise предлагает карты) и номер телефона;
  • после этого вы сможете перейти на домашнюю страницу Wise и активировать ваш новый аккаунт.
После заполнения личной информации Вам будет доступна опция активации аккаунта на домашней странице аккаунта.

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

После активации учетной записи Wise вы можете заказать карту.
  • Перейдите на страницу wise.com/card-management.
  • нажмите кнопку «Заказать карту».
  • укажите адрес доставки и оплатите 6 евро (или 41 польский злотый, или соответствующую сумму в наличной валюте) за изготовление карты и доставку.
Доставка по Европе занимает до 2 недель. Есть возможность быстрой доставки до 2 рабочих дней за дополнительную плату.

Как пополнить счет?

Первое пополнение должно производиться со счета или карты, зарегистрированной на ваше имя.
Вы не можете добавить деньги на свой счет прямо в гривнах.

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  • Если у вас есть доступ к украинской дебетовой или кредитной карте, вы можете использовать ее для пополнения счета в выбранной валюте. Банк, выпустивший вашу карту, автоматически будет конвертировать гривны (за дополнительную комиссию). Этот способ в основном мгновенный.
  • Вы также можете осуществить пополнение банковским переводом по реквизитам счета. В этом случае вам нужно будет конвертировать в украинском банке гривны в нужную валюту и воспользоваться международным переводом SWIFT. Поступление таких переводов преимущественно длится 2-5 рабочих дней, но иногда дольше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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