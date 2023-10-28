Европейская практика. Сколько ждут кандидаты в водители сдачи практического экзамена за рубежом — Finance.ua

Европейская практика. Сколько ждут кандидаты в водители сдачи практического экзамена за рубежом
Чтобы стать водителем за рубежом, необходимо пройти учебную подготовку в специализированных заведениях и успешно сдать теоретический и практический экзамены в экзаменационных центрах. В некоторых европейских странах этот процесс занимает довольно продолжительный период.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Как отмечается, дольше всего кандидаты в водители ожидают сдачи экзамена в Ирландии: до полугода. Приблизительно такой же срок в Великобритании: от 1 до 6 месяцев. А в Италии этот период составляет 140 дней.
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В Польше этот срок составляет 20 дней. Еще дольше нужно ожидать будущим водителям в Румынии — 27 дней, а в Германии — 3−5 недель. В странах Балтии этот период составляет примерно несколько недель. В Литве — 22 дня, а в Эстонии почти втрое больше — 60 дней.
В общем, приведенные цифры — это средний срок ожидания сдачи практического экзамена в европейских странах. В некоторых государствах он зависит от выбора определенного экзаменационного центра или периода года.
А что в Украине?
В Украине срок ожидания практических экзаменов с момента записи до даты сдачи в среднем составляет около 2 недель.
«Благодаря цифровизации, увеличению количества транспортных средств и созданию экзаменационных хабов, планируем максимально снизить этот период ожидания», — говорят в Главном сервисном центре МВД.
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