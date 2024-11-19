Европе придется удвоить расходы на оборону после прихода Трампа, — Bloomberg — Finance.ua
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Европе придется удвоить расходы на оборону после прихода Трампа, — Bloomberg

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Ключевым европейским странам, возможно, придется удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять вызову российской агрессии против Украины, а также возможно сокращение американской поддержки при президентстве Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном пишут, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на 340 млрд долларов в год, доведя их до 720 млрд долларов.
Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности, а во время саммита НАТО в свой первый срок Трамп пригрозил выйти из военного альянса, если союзники не увеличат расходы.
«российская агрессия уже вызвала рост расходов на оборону в Европе, — написал Фергюсон. — Однако может понадобиться больше для поддержки Украины, противодействия широкомасштабной агрессивной региональной позиции москвы и разрешения углубляющейся стратегической конкуренции с Китаем».
Отчет появился после того, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о «медленной агонии» в Европейском Союзе, если государства-члены не предпримут быстрые действия для повышения производительности региона за счет дополнительных инвестиций. Он сказал, что Европе необходимо расширить свои промышленные мощности в обороне, чтобы гарантировать, что фундаментальные ценности региона не исчезнут.
Согласно отчету, Европе срочно требуются боевые танки, артиллерийские пушки и боевые машины пехоты для сухопутных войск, а также вспомогательные самолеты, такие как топливозаправщики, транспортные самолеты и охотники за подводными лодками.
Аналитики пишут, что к компаниям, которые, вероятно, выиграют от увеличения расходов, относятся Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc и Rolls Royce Holdings Plc.
После десятилетий недофинансирования после окончания Холодной войны перевооружение в таких масштабах может занять на континенте более 10 лет, поскольку задолженность подрядчиков растет, а цепочки поставок в аэрокосмическую и оборонную промышленность уже растянуты.
Однако небольшая оборонно-промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
«Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие из их бюджетов уже находятся под угрозой, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать», — сказал Фергюсон в интервью.
По материалам:
РБК-Україна
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