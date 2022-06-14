Еврокомиссия выделит 20 млн евро на развитие украинских стартапов — Finance.ua

Еврокомиссия выделит 20 млн евро на развитие украинских стартапов

Еврокомиссия выделит 20 млн евро на развитие украинских стартапов

Еврокомиссия запустила поддержку в 20 миллионов евро для украинских стартапов через Европейский инновационный совет (EIC). Об этом сообщается на сайте Восточного партнерства.

Новая инициатива поддержит, по меньшей мере, 200 украинских технологических стартапов на сумму до 60 тысяч евро каждый.

Кроме того, EIC предлагает нефинансовую поддержку — бизнес-консультации и поиск партнеров. Это поможет украинским инноваторам взаимодействовать с европейской экосистемой, выходить на новые рынки и получать преимущества от финансирования ЕС.

«До вторжения россии Украина имела яркую технологическую индустрию с более чем 1600 стартапами. Новая инициатива стремится защитить прогресс, укрепить связи с европейской инновационной экосистемой и сделать так, чтобы украинские стартапы стали движущей силой для восстановления украинской экономики», — сказала Мария Габриэль, комиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи.

20 миллионов евро поддержки выплатят через конкурс предложений для общеевропейской сети ассоциаций стартапов, поддерживающих украинских инноваторов. Конкурс начнется 23 июня.

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