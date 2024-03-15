Еврокомиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов — Finance.ua

Еврокомиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов Сегодня 19:31 — Мир

Европейская комиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год до конца 2025 года.

Ожидается, что при поддержке ASAP до конца 2025 года Европа достигнет годового объема производства снарядов в 2 миллиона единиц.

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Отмечается, что Еврокомиссия в рекордно короткие сроки завершила отметку в рамках положения ASAP и отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность боеприпасов.

Отобранные проекты охватывают пять отраслей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановление.

Финансирование проектов составит 513 миллионов евро из бюджетов ЕС и Норвегии.

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«Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции от промышленности за счет софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро», — говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашения о предоставлении грантов с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки, а также потерять еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

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В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

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