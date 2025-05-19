Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины — Finance.ua

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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины

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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики Украины на текущий год. Быстрый рост может начаться только в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕК (весна 2025 года).
Прогноз роста ВВП на 2025 год ухудшился до 2,0% с 2,8% в ноябре прошлого года. На 2026 год прогноз ухудшился до 4,7% с 5,3%.
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины
«В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать сильное давление на производственный потенциал Украины и деловые настроения», — говорится в сообщении.
Согласно ожиданиям ЕК, экспорт должен ослабнуть, что отражает сдержанное промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, затронутых высокими ценами на энергию, и закрытие угольной шахты в Покровске, ключевого поставщика для сталелитейной промышленности.
Прогнозируется, что инфляция вырастет до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат на энергию и рабочую силу, прежде чем ослабнет в 2026 году по мере ослабления давления со стороны предложения.
С 2026 года прогнозируется более сильный экономический рост, который будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, тогда как постепенное смещение расходов с военных потребностей на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита.
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины
По данным ЕК, после продолжающегося до начала 2024 года устойчивого роста экономика Украины начала терять импульсы в середине 2024 года, что отражает усиление атак россии на критически важную инфраструктуру, более слабый урожай сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий и острую нехватку рабочей силы, что продолжало ограничивать єкономическую активность.
По материалам:
РБК-Україна
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