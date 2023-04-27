Еврокомиссия согласовала запрет на импорт масла из Украины — Finance.ua

Еврокомиссия согласовала запрет на импорт масла из Украины Сегодня 07:33 — Аграрный рынок

Еврокомиссия согласовала запрет на импорт масла из Украины

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Роберта Телуса.

По его словам, Польша не откажется от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока не будут выполнены ее условия.

«Мы не откажемся от своих действий, если мы не получим соответствующих инструментов, гарантирующих, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу», — сказал Телус после переговоров с комиссарами ЕС.

Он отметил, что польская сторона все еще ведет переговоры относительно запрета импорта муки, меда, сахара, мягких фруктов (замороженных), яиц, мяса (особенно птицы), молока и молочных продуктов, а также яблочного сока.

Напомним, после начала полномасштабной войны Евросоюз отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна. Сообщалось, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро из-за наплыва украинского зерна на их рынки.

Уже 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины, также они решили ввести запрет на транзит.

Позже о запрете импорта заявили в Венгрии и Словакии, однако пообещав сохранить транзит. Еврокомиссия назвала решения трех стран неприемлемыми.

После переговоров Польша пообещала возобновить транзит зерна. Однако Еврокомиссия согласовала запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

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УНІАН По материалам:

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