Еврокомиссия согласовала запрет на алмазы из россии — AFP Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Еврокомиссия согласовала запрет на алмазы из россии — AFP

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза.

Об этом пишет AFP со ссылкой на проект постановления.

Европейский Союз разрабатывает запреты на российские алмазы в рамках своего 12-го пакета санкций, направленных на усиление давления на военную экономику рф.

Но было тяжело договориться о том, как лучше ограничить торговлю алмазами. Будучи небольшими и ценными, драгоценные камни легко и выгодно провозить контрабандой. Их можно легко смешивать с другими драгоценными камнями", — напоминает издание.

Европа — и Бельгия в частности — имеет еще одну обеспокоенность: даже с санкциями ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких местах, как Дубай и Индия, добавляет AFP.

В ход переговоров относительно санкций ЕС вмешались государства Большой семерки, и крупнейшие индустриально развитые демократии мира согласились на глобальный запрет.

Так, по данным издания, Европейская комиссия одобрила предложение, которое будет передано государствам-членам ЕС для одобрения в ближайшие дни.

Согласно копии проекта документа, с которой ознакомилось AFP, он запретит торговлю алмазами, которые происходят из россии, перевозятся транзитом или экспортируются из россии, а также алмазов, обработанных в третьих странах, и ювелирных изделий с бриллиантами.

Запрет на алмазы из россии планируется ввести с 1 января 2024 г., на обработанные в третьих странах — планируют поэтапно ввести в действие с марта по сентябрь следующего года.

Согласно проекту, такая мера позволит «внести механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать работу участников рынка».

Ранее Bloomberg писал, что предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничение на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро, в частности, запрет экспорта станков и деталей машин, с помощью которых россия производит оружие, используемое на войны против Украины.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран «Группы семи» на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения.

Економічна Правда По материалам:

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