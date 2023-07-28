Еврокомиссия разрешила Германии израсходовать €40 миллионов на LNG-терминал — Finance.ua

Еврокомиссия разрешила Германии израсходовать €40 миллионов на LNG-терминал Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Еврокомиссия одобрила в четверг выделение Германией около 40 млн евро для строительства и эксплуатации первого наземного терминала сжиженного природного газа в городе Брунсбюттеле.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что этот шаг будет способствовать безопасности и диверсификации энергоснабжения Германии и поможет положить конец зависимости от российских энергоносителей, как того требует соответствующий план Еврокомиссии REPowerEU.

Ожидается, что с конца 2026 года терминал будет производить регазацию и подавать в немецкую сеть около 10 млрд кубометров газа ежегодно. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд евро.

Строительством и эксплуатацией терминала будет заниматься компания German LNG Terminal GmbH. Акционерами будет выступать правительство Германии через государственный банк инвестиций и развития KfW с долей 50%, нидерландский оператор энергетических сетей Gasunie (40%) и энергетическая компания RWE (10%).

Еврокомиссия должна одобрять выделение государственных средств для финансирования экономической деятельности на территории ЕС.

Укрінформ По материалам:

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