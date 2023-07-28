Еврокомиссия разрешила Германии израсходовать €40 миллионов на LNG-терминал — Finance.ua
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Еврокомиссия разрешила Германии израсходовать €40 миллионов на LNG-терминал

Фондовый рынок
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Еврокомиссия одобрила в четверг выделение Германией около 40 млн евро для строительства и эксплуатации первого наземного терминала сжиженного природного газа в городе Брунсбюттеле.
Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Отмечается, что этот шаг будет способствовать безопасности и диверсификации энергоснабжения Германии и поможет положить конец зависимости от российских энергоносителей, как того требует соответствующий план Еврокомиссии REPowerEU.
Ожидается, что с конца 2026 года терминал будет производить регазацию и подавать в немецкую сеть около 10 млрд кубометров газа ежегодно. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд евро.
Строительством и эксплуатацией терминала будет заниматься компания German LNG Terminal GmbH. Акционерами будет выступать правительство Германии через государственный банк инвестиций и развития KfW с долей 50%, нидерландский оператор энергетических сетей Gasunie (40%) и энергетическая компания RWE (10%).
Еврокомиссия должна одобрять выделение государственных средств для финансирования экономической деятельности на территории ЕС.
По материалам:
Укрінформ
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