Еврокомиссия прогнозирует подъем экономики еврозоны — Finance.ua

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Еврокомиссия прогнозирует подъем экономики еврозоны

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Еврокомиссия прогнозирует подъем экономики еврозоны
Еврокомиссия прогнозирует подъем экономики еврозоны
Экономический рост еврозоны ускорится в 2025 и 2026 годах, а инфляция продолжит замедляться. Однако существуют риски для мировой торговли из-за протекционизма США, агрессивной войны россии против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Европейской комиссии (осень 2024 года).
«После продолжительной и широкомасштабной стагнации экономика ЕС возобновила рост в первом квартале этого года. Как и прогнозировалось весной, рост был слабым, но устойчивым во втором и третьем кварталах на фоне дальнейшего ослабления инфляционного давления», — отметила ЕК.
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул идею введения пошлины в размере 10% и более на все товары, импортируемые в США — основной торговый партнер Европы.
«Дальнейшее усиление протекционистских мер со стороны торговых партнеров может оказывать давление на мировую торговлю, что негативно скажется на очень открытой экономике ЕС», — заявили в Еврокомиссии.
Экономические перспективы ЕС остаются крайне неопределенными, а риски в значительной степени смещены в сторону ухудшения. «Агрессивная война россии против Украины и обострение конфликта на Ближнем Востоке подпитывают геополитические риски и уязвимость европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении.
По материалам:
РБК-Україна
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