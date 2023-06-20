Еврокомиссия предлагает зарезервировать в бюджете ЕС для Украины на следующие четыре года 50 млрд евро — фон дер Ляен Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Еврокомиссия предлагает зарезервировать в бюджете ЕС для Украины на следующие четыре года 50 млрд евро — фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины на следующие четыре года в бюджете Европейского союза 50 млрд евро.

«Для Украины мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года 50 млрд евро. Это предусматривает и займы, и гранты. Этот резерв предоставит перспективы для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также простимулирует других доноров», — сказала фон дер Ляен во вторник Брюсселе.

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По ее словам, этот финансовый резерв позволит ЕС «калибровать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что мы знаем, что война требует от нас чрезвычайной гибкости».

Президент Е К также напомнила, что по состоянию на сегодняшний день общая финансовая помощь Украине от ЕС уже составляет 30 млрд евро, что ранее не было предусмотрено бюджетом ЕС.

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