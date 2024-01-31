Еврокомиссия предлагает продлить беспошлинный режим для товаров из Украины, но с изменениями — Finance.ua

Еврокомиссия предлагает продлить беспошлинный режим для товаров из Украины, но с изменениями Сегодня 16:43

Еврокомиссия предлагает продлить беспошлинный режим для товаров из Украины, но с изменениями

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для Украины Еврокомиссия предлагает продлить льготные условия торговли с приостановкой импортных пошлин и квот еще на один год, что должно обеспечить поддержку украинской экономики в условиях войны.

В то же время в предложение включили «усиленный предохранитель» для защиты интересов европейских аграриев.

«С этой целью, и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022—2023 годах, обновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстро реагировать в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынка одной из стран- членов», — объясняют в коммюнике.

Для трех видов продукции — мяса птицы, яиц и сахара — предполагается механизм «экстренного торможения», чтобы «стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022—2023 годах». Это означает, что при превышении данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

В этом же предложении Еврокомиссия предлагает еще на год продлить приостановку пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение дальше должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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