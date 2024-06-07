Еврокомиссия порекомендует в июне начать переговоры о членстве Украины в ЕС, — FT Сегодня 11:33

Европейская комиссия порекомендует начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в этом месяце, прежде чем Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в блоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Комиссия настаивает на начале официальных переговоров с Киевом и Кишиневом в этом месяце, чтобы дать позитивный сигнал обеим странам относительно их стремления в ЕС. В пятницу комиссия заявит, что Украина теперь отвечает ранее не выполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами», — пишет FT.

В то же время Грузия, принявшая закон об «иностранных агентах» вопреки предупреждениям Брюсселя, не получит такой рекомендации.

Как отмечает издание, рекомендация Брюсселя требует единогласия правительств стран ЕС, и ожидается, что Венгрия выступит с возражениями, ссылаясь, в частности, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.

Кроме того, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, у Будапешта есть дополнительные претензии, касающиеся прав других меньшинств в Украине, в частности, использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии.

Венгрия примет ротационное председательство в ЕС 1 июля, что даст ей дополнительные рычаги влияния на формирование повестки заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с Украиной.

Бельгия, председательствующая в ЕС, надеется достичь единогласия и провести первый раунд переговоров о вступлении в ЕС 25 июня, прежде чем передать эстафету Венгрии.

Вступление Украины в ЕС — что нужно знать

Украина подала заявку на членство в ЕС в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения россии в 2022 году и в июне 2022 года получила статус кандидата.

В начале мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров по вступлению в ЕС.

Ранее в письме председательствующей в ЕС Бельгии двенадцать стран-членов ЕС призвали Брюссель официально начать уже в июне переговоры о членстве Украины и Молдовы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.