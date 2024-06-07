Еврокомиссия порекомендует в июне начать переговоры о членстве Украины в ЕС, — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия порекомендует в июне начать переговоры о членстве Украины в ЕС, — FT

8
Европейская комиссия порекомендует начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в этом месяце, прежде чем Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в блоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Комиссия настаивает на начале официальных переговоров с Киевом и Кишиневом в этом месяце, чтобы дать позитивный сигнал обеим странам относительно их стремления в ЕС. В пятницу комиссия заявит, что Украина теперь отвечает ранее не выполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами», — пишет FT.
В то же время Грузия, принявшая закон об «иностранных агентах» вопреки предупреждениям Брюсселя, не получит такой рекомендации.
Как отмечает издание, рекомендация Брюсселя требует единогласия правительств стран ЕС, и ожидается, что Венгрия выступит с возражениями, ссылаясь, в частности, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.
Кроме того, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, у Будапешта есть дополнительные претензии, касающиеся прав других меньшинств в Украине, в частности, использования неукраинских языков, которые выходят за рамки официальных условий комиссии.
Венгрия примет ротационное председательство в ЕС 1 июля, что даст ей дополнительные рычаги влияния на формирование повестки заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с Украиной.
Бельгия, председательствующая в ЕС, надеется достичь единогласия и провести первый раунд переговоров о вступлении в ЕС 25 июня, прежде чем передать эстафету Венгрии.

Вступление Украины в ЕС — что нужно знать

Украина подала заявку на членство в ЕС в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения россии в 2022 году и в июне 2022 года получила статус кандидата.
В начале мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров по вступлению в ЕС.
Ранее в письме председательствующей в ЕС Бельгии двенадцать стран-членов ЕС призвали Брюссель официально начать уже в июне переговоры о членстве Украины и Молдовы.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.