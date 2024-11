Еврокомиссия оценила готовность украинского агросектора к евроинтеграции на удовлетворительно — мнение Сегодня 17:15 — Энергетика

Европейская Комиссия в отчете относительно Украины оценила готовность к европейской интеграции агросектора удовлетворительно, сообщил вице-президент Киевской школы экономики (KSE) по экономическому образованию профессор Олег Нивьевский в телеграме.

«Евроинтеграционная готовность по аграрному сектору выглядит следующим образом: по совокупности также пока что двойка (по пятибалльной системе)», — написал он.

Вице-президент KSE конкретизировал, что Еврокомиссия оценила украинский аграрный сектор и сельское развитие на единицу (early stage of preparation); пищевую безопасность, ветеринарию и фитосанитарию на тройку (moderately prepared); аквакультуру на двойку (some level of preparation).

Нивьевский напомнил, что в Еврокомиссии оценивают прогресс по шестибалльной системе. Соответственно при пересчете на украинскую систему оценивания он выглядит удовлетворительно: четверки для аграрного сектора и сельского развития, а также по пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии. За евроинтеграционный процесс в аквакультуре — пять.

«Определенный прогресс есть… Короче, еще очень и очень много работы для государственной махины», — резюмировал вице-президент KSE.

Как сообщалось, Европейская Комиссия весной 2024 года закончила первоначальный скрининг украинского законодательства по поводу его соответствия нормам Европейского Союза.

По информации первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, теперь каждый законодательный акт будут сверять по абзацам и предложениям, в то же время сверка аграрного законодательства будет проводиться последней, ориентировочно, в сентябре 2025 года.

