Еврокомиссия оценила готовность украинского агросектора к евроинтеграции на удовлетворительно — мнение — Finance.ua
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Еврокомиссия оценила готовность украинского агросектора к евроинтеграции на удовлетворительно — мнение

Энергетика
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Еврокомиссия оценила готовность украинского агросектора к евроинтеграции на удовлетворительно — мнение
Еврокомиссия оценила готовность украинского агросектора к евроинтеграции на удовлетворительно — мнение
Европейская Комиссия в отчете относительно Украины оценила готовность к европейской интеграции агросектора удовлетворительно, сообщил вице-президент Киевской школы экономики (KSE) по экономическому образованию профессор Олег Нивьевский в телеграме.
«Евроинтеграционная готовность по аграрному сектору выглядит следующим образом: по совокупности также пока что двойка (по пятибалльной системе)», — написал он.
Вице-президент KSE конкретизировал, что Еврокомиссия оценила украинский аграрный сектор и сельское развитие на единицу (early stage of preparation); пищевую безопасность, ветеринарию и фитосанитарию на тройку (moderately prepared); аквакультуру на двойку (some level of preparation).
Нивьевский напомнил, что в Еврокомиссии оценивают прогресс по шестибалльной системе. Соответственно при пересчете на украинскую систему оценивания он выглядит удовлетворительно: четверки для аграрного сектора и сельского развития, а также по пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии. За евроинтеграционный процесс в аквакультуре — пять.
«Определенный прогресс есть… Короче, еще очень и очень много работы для государственной махины», — резюмировал вице-президент KSE.
Как сообщалось, Европейская Комиссия весной 2024 года закончила первоначальный скрининг украинского законодательства по поводу его соответствия нормам Европейского Союза.
По информации первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, теперь каждый законодательный акт будут сверять по абзацам и предложениям, в то же время сверка аграрного законодательства будет проводиться последней, ориентировочно, в сентябре 2025 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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