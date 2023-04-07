Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн

Казна и Политика
0
Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн
Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн
Внутриперемещенным лицам, покинувшим зону боевых действий на эвакуационных поездах, выплатили 15,7 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
По прибытии к месту назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. гривен, детям и лицам с инвалидностью — по 3 тыс. гривен.
Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.
Для обеспечения таких выплат в марте Минреинтеграции направило на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций Укрпочты 15,7 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.