Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн — Finance.ua

Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн
Внутриперемещенным лицам, покинувшим зону боевых действий на эвакуационных поездах, выплатили 15,7 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
По прибытии к месту назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. гривен, детям и лицам с инвалидностью — по 3 тыс. гривен.
Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.
Для обеспечения таких выплат в марте Минреинтеграции направило на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций Укрпочты 15,7 млн гривен.
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