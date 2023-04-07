Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн — Finance.ua

Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Эвакуированным поездами переселенцам перечислили 15,7 млн грн

Внутриперемещенным лицам, покинувшим зону боевых действий на эвакуационных поездах, выплатили 15,7 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

По прибытии к месту назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. гривен, детям и лицам с инвалидностью — по 3 тыс. гривен.

Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.

Для обеспечения таких выплат в марте Минреинтеграции направило на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций Укрпочты 15,7 млн гривен.

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