«Это забрали у армии»: нардеп сказал, сколько потеряла Украина из-за блокады границы — Finance.ua

«Это забрали у армии»: нардеп сказал, сколько потеряла Украина из-за блокады границы
Только в феврале 2023 года из-за блокады украино-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен.
Об этом заявил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Мы сейчас всю армию финансируем за счет налогов и таможенных платежей. Это деньги, которые мы можем использовать для военных нужд…
План, который ставился для таможни до начала блокировки границ, составил 47,5 млрд гривен. К сожалению, прежде всего из-за блокады границ мы получили за весь февраль 39,5 млрд гривен. То есть на 8 млрд меньше поступило в украинский бюджет", — объяснил он.
По словам Железняка, такую ситуацию мы уже имели в декабре. В то же время в январе, когда была разблокирована граница, был зафиксирован «значительный прирост по таможне».
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«Сейчас снова мы видим падение. То есть если считать, то где-то 20 млрд мы потеряли. Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-либо других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно у армии. К сожалению, нам придется каким-то образом искать баланс в системе», — резюмировал он.
Справка Finance.ua:
- последние несколько недель польские фермеры блокируют границу с Украиной. Президент Владимир Зеленский считает, что речь идет о политическом вопросе и давлении на европейские институции. Поэтому правительства стран должны найти ключи к решению проблемы;
- недавно стало известно, что к протестам снова вернутся польские перевозчики — они планируют присоединиться к фермерам. Прогнозировалось, что они будут блокировать минимум три пункта пропуска на границе с Украиной;
- 27 февраля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что выполнило все договоренности для предупреждения блокады со стороны польских перевозчиков.
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