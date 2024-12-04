Ethereum бьет рекорды: инвестиции в ETH фонды достигли $2,2 млрд в 2024 году — Finance.ua

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Ethereum бьет рекорды: инвестиции в ETH фонды достигли $2,2 млрд в 2024 году

Криптовалюта
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Ethereum бьет рекорды: инвестиции в ETH фонды достигли $2,2 млрд в 2024 году
Ethereum бьет рекорды: инвестиции в ETH фонды достигли $2,2 млрд в 2024 году
Взрывной рост инвестиций в фонды Ethereum в 2024 году стал ярким свидетельством изменения настроений на крипторынке.

Интерес к Ethereum растет

Начало 2024 года принесло новые тенденции: инвесторы активно переходят от Bitcoin к Ethereum. По данным CoinShares, с 26 ноября Bitcoin подвергся оттоку в $457 миллионов, тогда как Ethereum получил приток в $634 миллиона. Это первое крупное изменение с сентября, что может свидетельствовать о начале нового «альтсезона».

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«ETH ETF потоки превысили BTC ETF потоки впервые», — отметил крипто-комментатор Ethereum Vibin.

XRP: неожиданное восстановление

На фоне роста интереса к Ethereum, XRP также удивил рынок, привлекая рекордные $100 миллионов инвестиций. Завышенный энтузиазм к XRP связан с ожиданием запуска фондового продукта, что может поменять баланс на рынке криптовалют.

Что дальше для рынка?

Эти события отражают новые тренды на рынке, где Ethereum усиливает свои позиции благодаря успехам в области децентрализованных финансов (DeFi). Аналитики прогнозируют, что эта тенденция может продолжиться, особенно если институциональные инвесторы продолжат поддерживать Ethereum в дальнейшем.

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Подытоживая, 2024 год становится переломным моментом, когда Ethereum и XRP демонстрируют мощный рост, изменяя ландшафт крипторинки. Остается только наблюдать, как эти изменения повлияют на ветвь в долгосрочной перспективе.
По материалам:
Cryptonews
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