Эта ошибка может стоить вам 200 евро в Испании: неочевидное правило для водителей — Finance.ua

Эта ошибка может стоить вам 200 евро в Испании: неочевидное правило для водителей Сегодня 03:22 — Личные финансы

Неожиданный запрет для водителей действует в Испании. Нет, это не касается правил парковки или ограничения скорости: за рулем запрещено находиться… без футболки.

Одна из самых распространенных ошибок туристов в Испании состоит в том, что они думают, что им разрешено ездить в автомобиле без рубашки или футболки. Особенно часто ее допускают сразу после пляжного отдыха. Так почему испанцы запрещают управлять топлесс — читайте дальше.

Опасность на дороге

И хотя в Испании сейчас фиксируют рекордную жару, ваш кошелек может «похудеть» на 200 евро буквально за минуту, если вы разденетесь в авто. Фактически само пребывание за рулем топлесс не является незаконным. Дело в том, что законы Испании запрещают все, что может мешать безопасности дорожного движения. То есть в этой ситуации штраф будет выписан за несоответствующий вид водителя, который может отвлекать других на дороге.

Также Главное управление дорожного движения Испании отмечает, что вождение без рубашки или футболки может быть опасным и для самого водителя. Ведь кожу можно травмировать ремнем безопасности.

200 евро штрафа

Наказание за «несоответствующий вид за рулем» не обязательно будет сразу на 200 евро. Это максимальная сумма, а фиксирующие такое нарушение полицейские обычно выписывают меньший штраф — около 80 евро. Стоит отметить, что в Испании также могут сделать замечание из-за пляжных шлепанцев за рулем: мол, они мешают водителю чувствовать педали и могут быть скользкими.

Во всяком случае, наказание всегда остается на усмотрение офицера полиции. Но лучше помнить об этих ограничениях, чтобы не попадать в неприятную ситуацию во время отдыха или командировки.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.